台中市南區西川一路十三期重劃空地今年2月23日凌晨突然聚集20多位年輕人相互叫罵，現場還有人開槍，警方事後查出是一名張姓男子與羅姓少年因1萬元債務糾紛，羅在臉書嗆張「來輸贏，不敢出來」，張男竟帶槍外出談判還開槍，雙方發生街頭大亂鬥，警方事後逮捕雙方26人。經偵查後，台中地檢署認定開槍的張男持有制式手槍，今依槍砲等罪起訴。

2男為1萬元在臉書互嗆，相約台中街頭26惡煞開槍大亂鬥下場出爐。(中時資料庫)

台中市警局第三分局當時調查，據案發地周邊住戶表示，23日凌晨00時30分許於南區西川一路旁空地內有多人聚集，突然聽見疑似槍聲之聲響後，在場的群眾一哄而散，便報警處理。警方獲報後立即啟動快打部隊前往，到場時相關涉案人均已離開，但因發現地上遺留2顆彈殼，警方立即展開調查。

警方透過路口監視器已掌握涉案車輛及對象，還原現場約20多人，約7到8輛車陸續開往現場，彼此揪眾叫罵，疑似有一人持短槍對空鳴槍，唯現場只發現長棍、2顆彈殼，未發現槍枝，事後陸續逮捕張姓男子等26名涉案犯嫌。

台中地檢署檢察官在偵查時，涉嫌開槍的張男坦承犯案，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序罪、兒童及少年福利與權利保障法罪嫌起訴。