新竹Big City遠東巨城購物中心近來就發展「得來速」不下車取餐的美食外帶服務，由於館內選擇多，成為最夯的不下車取餐消費區。（陳育賢攝）

透過巨城APP美食外送服務可宅在家安心用餐，統計巨城美食外送業績較3月疫情爆發前成長逾4倍。（陳育賢攝）

台灣疫情自5月中旬起升溫，全國警戒隨之升 至3級，全台餐廳都禁止內用，讓餐飲業慘淡經營，掙扎找尋活路。新竹Big City遠東巨城購物中心近來就發展「得來速」不下車取餐的美食外帶服務，由於館內選擇多，成為最夯的不下車取餐消費區。

巨城指出，全國警戒升級後，美食外送需求就明顯大增，消費者居家防疫已習慣透過巨城APP美食外送服務宅家安心用餐，統計巨城美食外送業績較3月疫情爆發前成長逾4倍。

「巨城行動外帶」表現同樣搶眼，消費者透過巨城APP選定餐點使用線上支付，從餐廳製作、出餐至送達取餐處，享免下車的「得來速」取餐一條龍式服務。

現在每天中午及晚餐尖峰時段，巨城創藝大樓前就出現車輛排隊以「得來速」方式取餐的特殊景觀，週末假日平均每小時更超過200張訂單，搭配禮品專區上線搶攻自用送禮的零接觸商機，外帶業績強勁成長，已成新竹市最新掘起的最夯得來速取餐區。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，巨城配合中央防疫政策，即時因應調整各項服務及多元消費體驗，接下來持續優化APP線上購物功能，除了現有的美食外送、行動外帶，更推出食材、料理包宅配服務，消費者可透過巨城APP依家庭人數選購居家自煮所需的魚肉蔬果、輕食配料、真空熟食包、冷凍包等組合，1次購足2至3天的用餐量，線上支付後送到家，減少出門次數便利又安心。

此外，巨城也積極結合館內物流中心與品牌廠商，預計在7月推出「巨城行動宅配」，提供消費者宅家防疫最熱門的居家生活、親子娛樂、3C配件、保養香氛類等商品，搭配各項優惠折扣方案，消費者只需使用行動裝置操作，不受地域限制即可享線上選購支付、線下宅配到府的全新購物體驗。

游欣宜說，Big City遠東巨城購物中心落實全民防疫，定期作全館消毒作業及病媒防治清消工作，嚴格控管各項防疫措施及機制，確保消費者健康與全體工作人員安全工作環境，更隨時掌握疫情最新動態立即做好應變措施，提供安全無虞的購物環境，陪伴廣大消費者共度防疫新生活。