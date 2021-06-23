國民黨主席江啟臣今天捐防疫物資給新北市計程車公會；藍營近期砲轟蔡政府成「疫苗乞丐」，大陸央視也稱台灣「乞丐島」，對此，江啟臣表示，如果對岸真心關心台灣疫情，還不如與上海復星溝通代理權問題，讓台灣可以盡快取得德國BNT疫苗。

有媒體問江啟臣，國民黨昨早上才罵「疫苗乞丐」，晚上又感謝立陶宛捐贈，是否前後不一？江啟臣表示，國際上聽到台灣需要疫苗的聲音，捐贈給我們，國民黨當然要感謝，「這還要懷疑喔！」

他並強調，然而這不能掩蓋蔡政府錯誤政策的事實，也不能掩蓋蔡政府的錯誤政策，造成疫情破口、疫苗不足的事實。蔡政府不應該轉移焦點，要認真面對錯誤、解決問題，讓疫苗趕快充足，國人疫苗施打覆蓋率達到一定程度。

對於慈濟也申請捐贈500萬劑BNT疫苗，江啟臣說，政府應該開大門、納善意，面對民間主動積極採購疫苗，應展現開放、積極、協助的態度，讓疫苗採購都能順利完成，讓國人有不同的國際認證疫苗可以選擇。蔡總統既已公開表示願意用盡各種方式取得疫苗，就更應該展現積極、開放的態度，讓民間力量能真正幫到人民。

江啟臣表示，隨著整個變種病毒發展，全世界都很緊張，即便是疫苗蓋覆率已經達到一定程度的國家，他們也還是相當緊張，在2代疫苗研發與採購上，都比台灣還要超前部署與積極，面對這樣的狀況，蔡政府難道不應該感到慚愧嗎？

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