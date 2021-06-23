房地產供給短缺和低借貸利率帶動買房需求強勁，使得美國5月房價中值首度突破35萬美元，也寫下逾20年以來最大年增幅度。

全美不動產經紀人協會（NAR）22日（周二）公布，成屋銷售價格中值達35.03萬美元，較去年同期成長將近24％，寫下1999年開始追蹤此數據以來最大漲幅。

NAR指出，房價飆升也導致房屋銷售速度趨緩。5月成屋銷售較4月減少0.9％，經季節性調整年率達580萬戶，連續4個月下滑。