美5月房價中值創新高 成屋銷售連4個月降 12:122021/06/23 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 房地產供給短缺和低借貸利率帶動買房需求強勁，使得美國5月房價中值首度突破35萬美元，也寫下逾20年以來最大年增幅度。 全美不動產經紀人協會（NAR）22日（周二）公布，成屋銷售價格中值達35.03萬美元，較去年同期成長將近24％，寫下1999年開始追蹤此數據以來最大漲幅。 NAR指出，房價飆升也導致房屋銷售速度趨緩。5月成屋銷售較4月減少0.9％，經季節性調整年率達580萬戶，連續4個月下滑。 大陸生鮮電商叮咚買菜赴美IPO 估值超過60億美元 近2成民眾相信 一個月內可回到三級警戒前生活 #中值 #房價 #成屋銷售 #萬美 #寫下 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鮑爾唱鴿調那斯達克飆新高 微軟市值衝破2兆美元 22:532021/06/23 財經 《台北股市》當沖戶數5月底突破309萬 占新開戶數達6成 08:032021/06/23 財經 1分鐘讀財經》陽明遭大股東狂倒貨 散戶恐要小心 08:282021/06/23 財經 中駐美大使崔天凱 將卸任 傳副外長秦剛接任 04:102021/06/23 全球財經 《國際經濟》日本6月PMI成長力道熄火 4個月來最小 10:192021/06/23 財經 台南僅5月減租3成 將軍魚市攤商苦撐 04:102021/06/23 地方新聞 Z世代理財比想像中保守 僅2成2投資股票 15:272021/06/23 財經 《國際產業》跟進蘋果 微軟市值衝破2兆美元 11:272021/06/23 財經 盧秀燕怒提中火5大質疑 經部沒在客氣反擊了 16:372021/06/23 財經 餐飲業8年來最難熬的5月！三級警戒下百貨業績也掉近3成 17:222021/06/23 財經 鮑爾淡化通膨隱憂 美股早盤表現平淡 那指續創高 22:052021/06/23 財經 財經熱門新聞 史上最大崩盤將至！《富爸爸》作者喊買這兩樣：最佳的致富時機 - 財經 大股東棄船 陽明、長榮大暴崩危險？專家：這天決生死 - 財經 印度疫情趨緩逐步解封 專家1原因狂勸：千萬不要 - 財經 12檔電子猛將 逆勢獲加碼 - 財經要聞 - 工商時報 才剛示警史上大崩盤將至！《大賣空》主角刪掉帳號了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。