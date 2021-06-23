防疫工作一起努力，立委許淑華團隊持續於接種站發放送面罩與口罩，守護鄉親的健康。（許淑華服務處提供／黃國峰南投傳真）

防疫工作一起努力，立委許淑華團隊向業者調用冷水機及大型電風扇做為會場降溫使用，為身著防護衣的醫護人員減低作業負擔。（許淑華服務處提供／黃國峰南投傳真）

防疫工作一起努力，立委許淑華團隊，上周末加入水里南光村守望相助隊，一同為社區進行消毒。（許淑華服務處提供／黃國峰南投傳真）

防疫工作不能鬆懈，除了打疫苗外，個人防護不可少，南投立委許淑華在13鄉鎮的服務團隊也持續於接種站發放送面罩與口罩，並結合南投縣多位議員，募集次氯酸水、消毒水供社區消毒使用，更調用冷水機及大型電風扇，為接種、快篩場所的醫護使用，為防疫盡分心力。

最好的防疫工作是什麼？答案是多方面的，但戴口罩，而且要勤換、勤洗手、不要用手碰臉等是除了疫苗外，個人能做到的最佳防疫工作，因此立委許淑華在13鄉鎮的服務團隊，數月來也持續在各地接種站，發放防疫物資，避免防疫出現破口，為鄉親的健康把關。

另許淑華也與縣議員游顥，也為名間鄉公所募集到17桶濃縮次氯酸水與消毒水，用於社區消毒，降低病毒傳染風險，上周末許淑華的團隊，加入水里南光村守望相助隊，一同為社區進行消毒，而議員洪浩原，也親自帶領聯合服務團隊到南投分局實施消毒，為辛苦的警員提供安全的執勤環境。

大熱天下，穿著防護衣、戴口罩、面罩工作的醫護人員們，常常熱得大汗淋灕，一不小心就中暑，許淑華團隊也向業者調用冷水機及大型電風扇，讓接種、快篩會場降溫，讓醫護人員有較佳的工作環境，工作效率也會提高，守護醫護人員，也是守護鄉親的健康。