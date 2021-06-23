2020年全大陸線上的「共享行動電源」設備量已超過440萬，使用者規模超過2億人。今年以來「共享行動電源」不斷傳來漲價的消息，從每小時1元（人民幣，下同）已漲到6元，甚至有些景區已經漲到10元之多。也讓大陸消費者驚呼，上次租行動電源充電才每小時1到2元，怎麼一下漲這麼多，如果每小時要6元、充10次都可以買個全新的行動電源了。

根據《北京青年報》引述中南財經政法大學數位經濟研究院執行院長盤和林表示，本質上共享行動電源的市場已趨於飽和，靠小時租金漲價提高共享行動電源企業的盈利水準不可持續，定價每小時超過10元會使得需求退潮。

盤和林說明，近期共享行動電源的漲價，是業者急於在IPO之前證明自身的盈利能力。另外共享行動電源參與各方普遍認為，用戶已對共享行動電源產生了使用依賴，此時提高收費，在增加利潤的同時不會影響到用戶數量。

另有業內人士分析指出，共享行動電源的成本居高不下，對網點位置要求較高，大多設置在大型購物中心、餐飲娛樂場所、醫院、火車站等人流較多、停留期超過1小時的場所。因此共享行動電源網點設置，需向商戶繳納一定的入場費，收入還要與商戶分成約50％，進而導致營運成本不斷上升。