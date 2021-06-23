每個人都想行車平安，那麼首先就要遵守交通規則，安全行駛，其次要打造一個好的行車環境，車內風水好，也能減少一些風險，化兇為吉。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，汽車的顏色、車牌號碼不能隨意選擇，車內的裝飾和音樂也要慎選，更要注意停車風水，如此一來就能讓好風水帶動運勢，開車外出更平安。

▍1.車顏色的選擇

從命理角度來看，每個人都有自己的喜用色，最好還是根據命理喜忌來選車的顏色。

命中喜水宜選擇：五行屬水的黑色、藍色系列。

命中喜木宜選擇：五行屬木的青色、綠色系列。

命中喜火宜選擇：五行屬火的紅色、粉色、紫色系列。

命中喜土宜選擇：五行屬土的黃色、咖色、棕色系列。

命中喜金宜選擇：五行屬金的銀色、白色、金色系列。

▍2.車牌的選擇

大家都想選一個吉利的車牌，所以在選號碼的時候，不少人都專挑有6和8的，有4的都沒人選，殊不知在風水中，這樣的做法是錯誤的，每個人命理喜好的數字都不同，帶6、8並不一定就好，帶4的不一定就是差，應根據五行命理來選擇。

數字3、8：適合五行喜木的人。

數字2、7：適合五行喜火的人。

數字0、5：適合五行喜土的人。

數字4、9：適合五行喜金的人。

數字1、6：適合五行喜水的人。

▍3.車內裝飾選擇

車內裝飾物和吉祥物的選擇也很重要，不能隨便擺放，否則可能會破壞車中風水，帶來隱患。應選擇一些寓意吉利的車飾，如平安福，不能選擇那些猛獸造型的車飾，更不能擺放一些刀劍之類的車飾，一來它們會帶來煞氣，容易使車主變得脾氣暴躁，發生安全事故，二來這些金屬鈍器本來就不太安全。

另外，也最好不要在車中擺放人偶或卡通人物，這會導致車主在日常生活中經常遇到小人。車內的裝飾物也不能過多，以免引起車內磁場混亂。

▍4.車內音樂選擇

車內音樂同樣是不能亂放的，行車要以安全為重，最好選擇那些輕柔舒緩的輕音樂，千萬別放那些節奏感比較強的歌，容易使人興奮，對周圍環境的敏感度下降，容易出事故。

▍5.停車位置風水

很多人都會忽視汽車的停放風水，但也有不少事故都是因為停車而引起，所以不可大意。在停車時，要遠離那些大型的廣告牌和大樹，不要停在車道的轉彎處，盡量在直行道上停車，如果周圍有很多停著的車，那麼在停車時就要與其他汽車保持距離。

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