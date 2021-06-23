我國疫情嚴峻，國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（簡稱國研院國網中心）於6月初啟動科技抗疫2.0專案，近日更與全球基因定序大廠Illumina合作，提供專案申請者新冠病毒基因定序分析服務，並可以無償使用至今年12月31日。

國研院表示，攜手Illumina所展開的合作，主要將新冠病毒透過分析病毒的基因定序資料，進行病毒監測、傳播鏈溯源，甚至用於疫苗開發研究。

國研院提到，「次世代基因定序」是邁向新一代精準醫療或精準健康所需的關鍵核心技術，此技術不僅可用於人體及其他生物，也可用於病毒基因體的解碼。

國研院指出，2020年初疫情爆發初期，第一個病毒基因體即由 Illumina定序解密，使廠商得以快速開發核酸檢測（PCR）及mRNA疫苗。基因定序也是溯源檢測的一大利器，藉由分析完整的病毒基因圖譜，有助基因序列比對，確認感染者之間的關聯性，並可以觀察是否有新的病毒株產生，找出新的突變位點。

國研院強調，在科技抗疫2.0專案中，國研院國網中心提供的高速基因序列分析設備及平台運算環境，輔以Illumina提供的COVIDSeqTM免費分析流量，可支援國內各大基因定序實驗室、基因體中心、產業界，一天最高處理6000多個檢體，讓檢體基因定序的研究量能大幅提升，為疫調分析、病毒演化或疫苗開發提供科學上的證據及助益。

科技部吳政忠部長說，對抗疫情不分國界，Illumina是國際指標性的基因定序技術領導者，科技部引進國際資源，促進公私協力，期以科技共同助力我國抗疫工作。

國研院國網中心史曉斌主任則指出，Illumina的加入為國內研究病毒基因定序分析工作帶來強力奧援，透過超級電腦快速進行病毒分析，將為國內帶來更大抗擊新冠疫情的能量來應對病毒變異之威脅。