5年前喧騰一時的W飯店女模暴斃案，「土豪哥」朱家龍在W飯店開毒趴，造成郭姓女模吸毒過量致死，當時曾幫忙找密醫急救的傳播妹「醬醬」劉秭安，因違反《藥事法》被判刑6月，但劉女日前和前男友謝姓男子，又遭警察攔查發現1包含有二、三級毒品咖啡包，台北地檢署23日依持有毒品罪起訴劉女和 謝男，另安排劉女接受戒癮治療。

W飯店女模暴斃案發生於2016年12月4日，朱家龍於北市「W飯店」辦毒趴，找來郭姓女模及多名傳播妹助興，但郭女3天3夜的毒趴中，因混用多種毒品，出現痙攣抽搐等中毒現象，最終郭女被丟包醫院不治身亡，朱被依轉讓偽禁藥罪判刑2年10月定讞，去年6月7日獲出獄。

毒趴當時在場傳播妹「醬醬」劉秭安提議找吳姓密醫，幫郭女施打「排毒針」，付2500元給吳，高院去年依《藥事法》後，判劉女徒刑6月，得易科罰金。

2021年4月間，劉女與謝姓前男友被警方攔查發現1包毒咖啡，經送驗裡面含有二、三級混和毒品，劉女辯稱她一上車就看到車上有咖啡包，順手放進自己袋子裡，她是搭前男友車子一起去旅館赴約。

北檢今依持有毒品罪起訴劉女和謝男，並聲請簡易判決處刑，另外劉女因尿液中有毒品反應，謝男則沒有毒品反應，劉女辯稱前陣子才到W飯店施用毒品，檢方另將安排她接受戒癮治療。

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