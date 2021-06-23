新竹市一名81歲馮姓婦女上周四前往施打站接種疫苗後，隔天因友人多次聯繫不上，當地里長、社區主委及社工等人前往住處破門，發現馮婦已斜坐在沙發上且無生命跡象，經消防隊送醫後不治。家屬對馮婦死因有疑義，警方報請司法相驗，21日解剖後，仍待化驗報告出爐後才能釐清死因。

獨居的馮婦平日在社區相當活躍，每天都會到住家附近走走、與里民聊天串門子。接獲接種通知書後，17日由住在附近的兒孫陪同前往接種疫苗，打完當天狀況都還好，返家後並無異狀。

隔天上午因馮婦友人多次聯繫未果，驚覺有異，連繫當地里長、社區主委幫忙，打開第一道鎖之後，第二道門無人有鑰匙，緊急聯繫長照社工前來，但仍然打不開門，眾人焦急找來鎖匠、報案請消防隊破門，眾人一進入屋子之後，發現馮婦斜坐在沙發上已無生命徵象。

家屬獲知消息後相當錯愕，認為「昨天還好好的，怎麼變這樣？」據了解，馮婦有高血壓及糖尿病等慢性病史，但平常身體狀況不錯、精神也好，未料打完疫苗後竟然過世，附近里民聽聞也都相當震驚。

警方表示，馮婦家屬獲報後，無法接受馮婦突然死亡，已請檢警相驗，21日已由法醫解剖，至於是否與疫苗有關，仍待化驗報告出爐才能釐清死因。新竹市府表示，如果有相關接種疫苗的事件，家屬提出需求，衛生局將會協助預防接種受害救濟申請。