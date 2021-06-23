23日日股走勢不一，與消費相關成長性個股表現亮眼，但航運族群卻受到賣壓影響走弱。早盤結束時，日經指數收28,916.68點，漲32.55點或0.11%。東證則收1,954.04點，跌5.49點或0.28%。

瑞穗證券認為，隔夜美股中成長型類股搶眼，日股也出現類似情況。不過，因為日經22日收盤時，創自2021年迄今以來，單日最大漲幅，故23日漲幅有限。

有消息傳出，在疫情期間因家用商品大賣，宜得利5月結束的財政季度營業利益，可望創下有史以來最好紀錄。因此，這家家庭用品與家具店業者股價，一度上漲6％。

旗下擁有平價品牌Uniqlo的迅銷上漲1.7％，化妝品製造商資生堂也漲1%。

前個交易日表現亮眼的航運股，23日受到賣壓影響股價普遍表現不佳。

22日，川崎汽船表示，年度財測獲利數值可望大增4倍以上，但股價在23日早盤卻開高走低。