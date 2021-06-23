合勤控(3704)旗下兆勤科技今(23)日宣佈，推出兩款全新支援5G NR FDD頻段商用行動通訊導波器MagicOffice和MultiSite，協助企業及各式建築解決室內訊號覆蓋問題如：手機斷訊、上網速度過慢，以及在商業場所、多層建築和地下空間等地行動裝置收不到訊號。

兆勤台灣區業務副總蘇以青表示，兆勤的兩款全新導波器能以簡單兼具成本效益的方式克服室內行動訊號微弱的挑戰，我們的專利技術和易於部署的特性，無論是對於市場上既有已佈建的系統做補強維護，或新建築所帶來的市場需求，對於想發展行動通訊室內覆蓋市場並藉此創造新商機的IT 通路夥伴而言，兆勤提供了一套非常完整且理想的解決方案。

兆勤表示，行動通訊在日常生活及商業活動上扮演極為重要的角色，糟糕的訊號品質或無收訊將導致用戶抱怨，並衍伸焦慮、低生產效率等其他問題。這兩款專為改善室內手機通訊的導波器，能將行動通訊範圍延伸擴展到室內、多層樓面、地下室等沒有訊號的地方，讓手機訊號保持暢通，有效提升服務、營收及工作效率。傳統的強波器在部署安裝上較困難，步驟繁複且需要具備專業技術才可順利安裝，而兆勤的MagicOffice和MultiSite商用導波器皆具備了自動隔離度偵測及迴受抑制、訊源強度偵測及增益自動調適功能，不僅大幅地降低供裝上的技術門檻，更讓室內訊號覆蓋工程的部署變得更快更簡單。

兆勤表示，MagicOffice導波器提供訊號覆蓋範圍面積達 900~1600平方公尺，而MultiSite導波器則適合大型多樓層廠辦或一般中大型建築，訊號覆蓋範圍非常具有彈性，透過同軸軟線或硬線串接多達7個MultiSite，行動訊號將可輕易的強化延伸至多個樓面區域，面積從900平方公尺至44800平方公尺皆可完整覆蓋。

兆勤行動通訊導波器皆內建智能隔離度檢測演算法，當系統偵測到訊號有迴受的情形發生，系統將自動調整輸出能量以完全避免，不需要人力介入維護設定。此外，兆勤的導波器皆具備訊源自動水平調適功能(ALC)，可提供穩定的輸出功率確保無虞的通訊品質，且當室內沒有手機用戶在使用時，Zyxel行動通訊導波器將自動關閉上行通訊並進入待機模式，減少不必要的環境雜訊回傳至基地台，避免對區域性的訊號造成干擾。