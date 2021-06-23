孫文學校募集500萬劑BNT捐贈台灣遭衛福部冷回。對此，孫文學校今直指政府杯葛民間，就是為了將高端疫苗打到台灣人身上；為了國人健康，有5個問題必須請蔡政府回應，其中包括政府是否與高端簽訂「三不條款」，亦即無法履約不必賠、疫苗無效不必賠、產生傷害不必賠，請蔡政府公開說清楚。

孫文學校總校長張亞中今偕同前國民黨立委蔡正元，對近期國產疫苗衍生的爭議提出質疑。張亞中表示，台灣爆發疫情後，蔡英文總統執迷不悟，隨同黨內生技幫護航本土疫苗公司，不顧應有的試驗程序匆忙上市，「一意孤行走到黑」；面對民間自購疫苗捐贈，又設下重重障礙，讓民眾陷入集體焦慮及恐懼憤恨。

蔡正元說，為讓政府正視民間的疑慮，孫文學校必須「五問蔡政府」。首先是高端疫苗在今年到底打不打？因為蔡英文要求日本贈送AZ疫苗時，明確告訴對方台灣在7月就會有國產疫苗，因此只要了124萬劑。但現在除了日本、美國，郭台銘及台積電也都計畫贈送疫苗，請問高端疫苗還有需要打嗎？

蔡正元說，第二是高端疫苗發布第二期實驗的期中數據，到底有沒有隱藏？高端只提出期中報告，卻不願拿出第二期的臨床最終報告，就想要闖關取得衛福部的緊急使用授權(EUA)，讓人質疑高端的二期實驗有隱藏資料。

第三，蔡正元說，高端告訴政府要做第三期臨床實驗，請問何時開始？衛福部如果真的給了EUA，對方卻沒依照承諾做第三期臨床實驗，衛福部的官員該當何罪？如果只是藥商隨口一句要做臨床實驗，衛福部就給EUA，是否有內外勾串？

蔡正元接著說，第四個問題是高端疫苗價格高於國際認證疫苗，請問政府到底付了多少錢？每位高端股東又可拿到多少錢？

他表示，北市長柯文哲說過，高端股價一跌停，蔡英文就出來開記者會，「不是說總統不能力挺台產疫苗，而是過程與方法讓人質疑。」尤其日前高端股價跌停，衛福部又有官員放消息稱菲律賓要採購高端疫苗，讓高端股價立刻拉到平盤，明顯違反《證券交易法》，「就算蔡英文不辦，不表示下一任的政府不辦。」

蔡正元說，第五個問題是政府與高端簽訂的合約有沒有「三不條款」，也就是「無法履約不必賠償」、「疫苗無效不必賠償」、「疫苗產生傷害不必賠償」？請衛福部公開說清楚，到底有沒有一邊卡民間疫苗，一邊與高端簽訂這種條款。

張亞中表示，兩岸目前是兵兇戰危，大陸親台人士卻願意在這種時候捐贈疫苗，假如台灣可表示善意，進而促成海基、海協會的重新往來，這對兩岸也是好事。結果蔡英文卻要做到絕，所有與大陸有關者一概不接受，當這樣的訊息在對岸鋪天蓋地，大陸還會有親台人士嗎？蔡英文一定要把兩岸走到黑才滿足嗎？這是非常不道德的事情。

張亞中強調，蔡英文不應繼續把老百姓的期待放在看不見的地方，「要不要BNT就是一念之間，政府不可以再有任何迴避。」