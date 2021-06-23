27歲女星余香凝曾以《骨妹》入圍第36屆香港電影金像獎最佳新演員，去年底她閃婚嫁給家產上億的富二代男友陸政渡（Tim Luk），不久兩人就宣布懷孕，間接證實雙喜臨門，今年5月余香凝生下千金。昨(22日)她穿回白色低胸小洋裝跟老公約會，自嘲「終於不是穿著睡衣了」，朋友則讚她當媽前後一樣美，只是胸部變大而已。

余香凝去年底與大她13歲的陸政渡結婚，媒體起底陸政渡身分，指他家中在香港做成衣生意超過半世紀，旗下也有地產商業務，身家粗估約2億港幣，約7億多台幣。兩人11月結婚後，隔月就報喜宣布懷孕，兩人也入住男方準備好價值兩億台幣的愛巢準備當新手爸媽。

余香凝昨曬久違穿回小洋裝美照。（圖／翻攝自jenniferyuuu IG）

余香凝當時表示，寶寶的到來是上天賜給他們最好的禮物，並透露預產期是夏天，但今年5月就「卸貨」生下女兒，她產前常曬大肚美照，直言肚子一天比一天大，最開心的就是每次產檢都得知把孩子從「偏瘦」追回正常，打趣說：「超聲波中看到臉上開始長肉，自己吃的胖的也沒有白費，這段時間應該是我人生有史以來食（吃）得最多的時間」。

余香凝去年底結婚。（圖／翻攝自jenniferyuuu IG）

如今才生完一個月，昨余香凝就分享自己重返女神身材的美照，可見身高174公分、有9頭身比例的她白色低胸小洋裝上身，露出極長纖細美腿，臉上也不見當媽後有的疲倦感，依然精神奕奕、笑容燦爛，她寫下：「久違的Date Night，終於不是素顔穿著睡衣了」，好友蔡明思說：「美回來了」，廖子妤嗆：「可惡，除了胸部變大之外我看不到有什麼分別！」，其他網友也說：「妳真的有生過小孩嗎？」、「跟之前一樣美」。