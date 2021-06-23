大陸女星秦嵐演活宮廷劇《延禧攻略》中溫柔、優雅端莊的富察皇后，讓她演藝事業再攀高峰，秦嵐還被封為「最美皇后」，而保養有術的秦嵐還是美魔女一枚，她日前就豪曬素顏床照，41歲秦嵐的真面目更是美顏暴擊。

秦嵐日前在微博曬出讀新戲《關於唐醫生的一切》劇本的自拍照，親民和粉絲道晚安，頂著包頭的秦嵐，俏皮把劇本遮住下半臉，露出額頭和一雙大眼睛，即使遮住半臉也能見到膚質相當白皙光亮，眼周雖然稍微暗沉，不過保養有術的她臉上零皺紋，完全沒有讓歲月在臉上留痕跡，41歲的顏值相當不科學。

秦嵐素顏除了眼周稍微暗沉外，她整體肌膚白皙透亮，看不出已41歲。（圖／取材自秦嵐微博）

秦嵐靠演戲起家，她接連在《還珠格格3》飾演江南名媛陳知畫、《又見一簾幽夢》飾演汪綠萍打開知名度，身為大美女的秦嵐，曾被瓊瑤譽為「天上一顆星，人間一滴淚」，秦嵐演藝事業擴及電視劇、電影和綜藝，秦嵐接連演出《楚漢傳奇》、《非緣勿擾》、《怪你過分美麗》，尤其以《延禧攻略》的富察皇后，讓她再嘗走紅滋味。

不過秦嵐卻因41歲仍感情交白券，而屢被外界催婚，對此，秦嵐過去也曾分享她的感情觀：「選一個人就是一輩子，不辜負對方、手牽手一起走下去」，秦嵐希望能找到能讓她「無論怎樣都不回頭的人」，同時，她也認為，只有自己能決定自己的人生大事，秦嵐不急求感情、也不將就。