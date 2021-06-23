南韓人氣女團Lovelyz出道7年以來，深受粉絲喜愛，還曾數次到台灣來演出，然而其中一名成員智秀卻傳出確診新冠肺癌消息，隨後所屬公司Woollim娛樂也證實此事，並宣布智秀將暫時中斷演藝活動，全心治療肺炎，而其他成員目前都在隔離中，讓粉絲們十分擔心。

Woollim娛樂23日證實智秀在22日上午確診新冠肺炎，她在得知曾接觸的人確診後就立刻去做檢測，隔天結果出爐顯示陽性，目前已經全面中斷所有行程，接下來將會接受政府的防疫措施，並配合相關單位安排，而Lovelyz其他成員和相關工作人員也全被列為「密切接觸者」。

從22日上午開始，所有人都立刻進行檢測，並開始自我隔離，公司也強調，「考量到以藝人與職員的安全為最優先，在確認結果後，將配合當局的防疫要求與措施。」而智秀的新計畫也被迫喊卡，原本她年初才過了電影《都市怪談2》的試鏡，準備跨足影視圈，如今確診很可能會影響到之後的行程。

由於全員隔離，目前成員美珠已經取消23日的廣播節目嘉賓行程，而Kei目前正在參與音樂劇《太陽的歌曲》的演出，是否會調整行程，公司也坦言「正在確認中」，到時候將會再公布，並表示：「造成大家的不便，敬請諒解，我們會盡全力遵守新型冠狀病毒指南與防疫管理。」