秘魯海岸規模5.7地震 震源深度10公里 12:442021/06/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國地球科學研究中心（German Research Center for Geosciences GFZ）表示，秘魯海岸附近今晚發生規模5.7地震，震源深度10公里。 法新社報導，這起地震是在當地時間晚間9時54分發生，震央在馬拉（Mala）西南方33公里處，約在首都利馬南方100公里處，目前尚無人員傷亡或災損消息傳出。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1100623 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 上百人有症狀 北韓廣篩3萬人結果出爐 - 國際 凱特和威廉怕了 不敢再跟哈利多說話 - 國際 阿斯特捷利康：AZ疫苗能有效對抗2印度變種病毒 - 國際 紐約市長初選投票 台裔參選人楊安澤宣布敗選 - 政治圈 - 中央社 美國慶7成成人接種確定落空 鼓勵年輕人打疫苗 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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