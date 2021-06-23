德國地球科學研究中心（German Research Center for Geosciences GFZ）表示，秘魯海岸附近今晚發生規模5.7地震，震源深度10公里。

法新社報導，這起地震是在當地時間晚間9時54分發生，震央在馬拉（Mala）西南方33公里處，約在首都利馬南方100公里處，目前尚無人員傷亡或災損消息傳出。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1100623