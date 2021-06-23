23日先行針對溪湖、員林兩個果在市場篩檢千人，後續還有5個果菜市場另行安排，最快半個小時就能知道結果。彰化縣長王惠美也現身關心進度。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣政府針對果菜市場人員進行抗原快篩，對象包括運送人員、販賣商、物流運送頻繁接觸者、包裝人員、承銷、供應商、盤商、還有農民等等。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

北農市場群聚風暴擴大，彰化縣7個果菜市場包含農民、運輸業者等都與北農有密切往來，彰化縣政府啟動預防性快篩，23日先行針對溪湖、員林兩個果在市場篩檢千人，後續還有5個果菜市場另行安排，最快半個小時就能知道結果。彰化縣長王惠美也現身關心進度。

彰化縣政府針對果菜市場人員進行抗原快篩，對象包括運送人員、販賣商、物流運送頻繁接觸者、包裝人員、承銷、供應商、盤商、還有農民等等，23日上午8點30到12在溪湖果菜市場，12點30到4點在員林果菜市場，1天就能快篩千人。

溪湖果菜市場總經理蔡健文表示，事先配合縣府規劃，上午採檢工作相當順利，市場早在上月就採單一出入口管制、並要求量測體溫並消毒，所有進出市場的車輛也都完成消毒，同時規範司機、工作人員等禁止在市場內群聚聊天。

彰化縣長王惠美表示，彰化為農業大縣，鄉親時常往來北農做生意，因應北農果菜市場群聚事件做出預防措施，針對縣內7個果菜市場進行預防性快篩，未來持快篩陰性證明報告就能進出北農，但也提醒民眾，並非快篩過後就沒事，有症狀仍必須立即到醫院進行PCR採檢治療，保護自己避免染疫。

王惠美強調，未來還有包括田中、社頭、北斗、永靖、彰化等果菜市場將安排設站篩檢，未來民眾都必須拿著抗原快篩的陰性證明才能進出果菜市場，因此必須每7天做一次檢驗，直到疫苗施打完成為止，因此民眾也可以到縣內12家設有快篩站的醫院採檢，縣府也會盡力爭取疫苗，讓市場恢復正常運作。