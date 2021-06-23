有民眾砸下約60萬元購買3張華航商務艙機票赴美，沒想到報到時卻被通知，座位要從前排換至後排，一問之下才得知有神秘客砸錢包下整區24個位子，令乘客傻眼又氣憤。華航證實，確實有提供客製化包艙或包區服務，對旅客造成不便，會聯絡致歉。

1個多月前國內疫情升溫，加上疫苗取得不順，許多人興起到美國打疫苗的念頭，讓美國線機票水漲船高，就算商務艙座位要價2、30萬元，也是相當搶手。

日前有民眾花了60萬元買了3張商務艙座位，報到時卻被地勤告知座位從前區換成後區，因為有人包下商務艙前區24個座位。該民眾既不滿航空公司做法，又無奈竟遇到更有錢的人包下整區商務艙。

華航證實，疫情期間提供各類型機位銷售方式，規劃客製化包機、包艙或包區服務，機位銷售依商業營利考量，按照座位數計費，為華航與旅客之間的付費運送合約。對於造成其他旅客的不便與不滿意，華航深感抱歉，會聯絡旅客致歉。

航空界人士指出，商務艙座位20萬元起跳，包下24個座位要價近500萬元，但航空公司在銷售這樣的套裝時，一定會打個折，不是所有位子都照原價賣，得看航線、該班機位銷售狀況而定，但無論最終優惠方案如何，都是普通人負擔不起的金額。