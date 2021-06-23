美國紐約市長初選投票今天登場，台裔參選人楊安澤宣布敗選。初步結果顯示，在10多名爭取黨內提名的民主黨人中，楊安澤排名第4。

路透社報導，選情一度大好的楊安澤對支持者說：「我只看數字。今晚公布的數字顯示，我不會成為下一任紐約市長。這場選舉我認輸。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1100623