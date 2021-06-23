康寧玻璃宣布再度在第3季調漲價格，這是有史以來首見玻璃基板價格連兩季調漲。法人認為，康寧調漲價格，凸顯玻璃基板與DDI缺貨問題將延續到今年底，因而限制面板名義產能，目前通路庫存仍低，且多數廠商訂單能見度已看到今年底，對面板價格帶來支撐，第4季面板價格反轉機率不高。

由於膠合玻璃原料PVB受到經濟快速復甦、德州冰風暴重創及蘇伊士運河塞船影響，導致供給出現問題，康寧為反映物流、能源、原物料，宣布第3季起將溫和調漲顯示器玻璃基板的價格，康寧強調，業界仍處於很長時期的玻璃短缺情況，預估未來幾季玻璃供給將持續緊張。

今年上半年日本電氣硝子（NEG）停電導致停工與旭硝子（AGC）韓國廠爆炸導致玻璃基板在上半年呈現吃緊狀態，目前產能雖有所恢復，但無法全產供貨導致玻璃缺口仍在。法人認為，DDI與玻璃基板缺貨問題將延續到今年底，在下游庫存仍低，NB、PC及平板需求在第3季仍強，預估50吋以上TV、NB/MNT面板將延續個位數季增漲勢。

雖然先前市場上對於面板第4季價格恐怕出現反轉訊號，但本土法人持不同看法，在大尺寸化與車用等新趨勢出現下，供需依舊健康，第4季報價大幅反轉可能性不高，今年訂單能見度、現金殖利率可期，對面板獲利及股價看法並不悲觀。