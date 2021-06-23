美媒22日報導，美軍聲稱B-52H轟炸機完成歐洲部署後返回美國，歷時27小時、穿越北極和太平洋1.2萬英里飛行任務，旨在對北極和太平洋的威懾。陸媒引述中國專家說法23日報導，美軍說法言過其實。總體來看，垂暮之年的B-52存在很多缺點。在戰時，加油空域受到很大限制，加油機自身安全也很難得到保障。戰時，B-52很難用來對付大國。

美國《星條旗報》網站報導稱，自5月17日以來，部署在西班牙莫倫空軍基地執行轟炸機特遣部隊任務的4架B-52轟炸機，飛返美國本土，美國空軍沒有具體說明在6月17日至18日的最後27小時飛行任務中，有多少架B-52飛行。

報導稱，這次漫長任務需多次空中加油，3個司令部轄區的加油機對轟炸機進行空中加油。

報導稱，北極和西太平洋地區對於美俄中競爭日益重要。近年來，五角大廈的戰略開始將注意力從中東轉移到太平洋地區，因為中國軍隊正在太平洋地區穩步崛起。同時，由於全球氣候變化導致北極冰層融化正在刺激一些國家間爭奪自然資源與戰略航道。

美空軍表示，轟炸機特遣部隊的任務旨在向盟國和合作夥伴保證，美空軍能夠快速應對任何突發事件。

美國空軍駐歐洲和非洲空軍司令哈里吉安發布新聞稿中說：「我們無與倫比的全球打擊能力是戰鬥力中堅。這支部隊是我們『擴展威懾戰略』的基礎，它既保障了美國安全，也保障了我們的盟友和夥伴的安全。」

美國空軍協會網站透露細節稱，指來自洛杉磯的B-52轟炸機結束在西班牙為期一個月部署，執行兩次遠端訓練任務。就在穿越北極、太平洋的飛行任務的第二天，更多的B-52飛機從西班牙莫倫空軍基地起飛，飛往摩洛哥，然後穿越大西洋返回巴克斯代爾。美國空軍新聞稿說，這是B-52在「特遣部隊部署」任務期間第三次飛往非洲。報導稱，為期一個月的部署中，特遣部隊執行了十多項任務，包括5月31日一次飛越所有歐洲的北約國家。

據中國專家介紹，B-52進行了多輪升級，它攜帶的比較先進的電子戰設備使其具有一定突防能力。該機參戰時，通常是攜帶空射巡弋飛彈進行防區外打擊。未來，該機還是美軍攜帶AGM-183A助推滑翔型高超音速飛彈的主要平台之一。上述飛彈擁有1000至1500公里的最大射程。此外，該機還能對海上目標實施打擊。

但總體來看，已到垂暮之年的B-52存在很多缺點。該機在高威脅環境下，針對高端對手作戰，如果面臨攔截，生存力是比較差的。特別是這次從歐洲起飛飛到亞太，其間要經過多次空中加油，在戰時，加油空域受到很大限制，加油機自身安全也很難得到保障。戰時，B-52很難用來對付大國。