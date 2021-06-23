台中市議會民進黨團強調，環團支持增氣減煤改善空汙。（台中市議會民進黨團提供）

經濟部突襲！發中火特別許可執照 盧秀燕痛罵：為何欺負台中人

經濟部與台電逕自宣布「台中火力電廠擴建合法」，引起地方強烈反彈。台中市議會民進黨團23日指出，燃氣機組興建本就不需經過都審，為尊重市府配合進行；經濟部也承諾首部燃氣機組上線，台電隔年將拆除2部燃煤機組與1根煙囪，就是為台灣整體供電穩定與全台人民的健康。中市府強調，疫情期間針對地方重大設施爭議，中央採取此種作為，並不尊重地方民意。

民進黨團總召謝明源說，盧市府無視各界善意，強用都審手段卡關燃氣機組興建，毫無誠意解決中火問題。行政院依據建築法發給特種建築執照來解套，讓燃氣機組能有機會在2025年上線，盧市府23日仍選擇用民粹語言試圖挑起對立，阻擋以氣換煤的計畫罔顧全台人民健康。

副書記長黃守達指出，苗栗通霄電廠拆除機組的脈絡，不是盧市府口中所說「先拆後建」。市府經過一夜討論，竟還是選擇用同樣話術欺騙市民製造對立，還播放意義不明影片，顯得其說詞理據薄弱，令人傻眼。

黃守達說，台中用電需求持續成長，燃氣機組興建正是為達到減煤目的，並維持供電穩定與平衡；會造成汙染的是發電過程非機組本身，「全球最大火力發電廠」就是假議題。盧市府不願溝通不願協調，坐視燃氣機組1天比1天晚上線，這才是真正為所欲為傷害台中人健康。

幹事長林德宇表示，以氣換煤是經濟部與市府最大公約數，市府不要阻擾燃氣機組的上線時程，就算中火即刻獲發特種建照，燃氣機組也要4年後才能上線，台電允諾燃氣機組上線後，立即拆除2部燃煤機組及1根煙囪，符合市府訴求減煤時程有十足進展。

台中市政府表示，中央繞過地方審議權力，逕自宣布取得建照，先前更是以1紙公文，廢除地方議會3讀產生的自治條例，讓中火將從5根煙囪變成7根煙囪，中部人都看在眼裡；其他地區電廠可因民意反彈而擱置爭議或取消擴建，唯獨台中不行，必須要負擔「全國最大火力發電廠」的重大任務，未來將成「全球最大火力發電廠」。疫情期間針對地方重大設施爭議，中央採取此種作為，並不尊重地方民意。