日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下手機遊戲《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》今(23)日公開攜手台灣暢銷輕小說《在座寫輕小說的各位，全都有病》合作，這部由尖端出版發行，「甜咖啡」老師撰寫與「手刀葉」老師繪製插圖的科幻戀愛小說角色將在遊戲中分前、後篇陸續推出精彩的活動，玩家更可免費參加轉蛋、獲得限定活動角色、協力貼圖等獎勵！

《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》X《在座寫輕小說的各位，全都有病》宣傳影片

故事大綱：

晶星人是擁有超高科技的外星人，而晶星人女皇的雙胞胎妹妹「莉莉芙拉」突然想看輕小說，但在地球上一般輕小說已無法滿足她的情況下，突發奇想地脅迫大臣到「庫耶斯‧亞利亞斯」，好奇在這個充滿劍與魔法的世界能寫出甚麼樣的輕小說。

來到庫耶斯尋找能撰寫的居民時，身為主角的魔法使與維茲雀屏中選。晶星人大臣不但要求魔法使寫輕小說，還威脅若不從就會毀滅整個庫耶斯。魔法使嘗試著跟大臣協商，至少要找有經驗的人來教導魔法使如何寫輕小說，大臣透過通訊軟體獲得莉莉芙拉的允許後，便召喚了柳天雲等人來到「庫耶斯‧亞利亞斯」教導魔法使，並被告知若無法讓魔法使寫小說，就在庫耶斯自生自滅…。6月23日起，魔法使們一起為拯救庫耶斯‧亞利亞斯，快來參加寫作特訓班吧！

《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》與《在座寫輕小說的各位，全都有病》合作活動

【活動1】《在座寫輕小說的各位，全都有病》合作關卡前篇【晶星人入侵！有病輕小說寫作特訓班！？】開放

活動時間： 2021/6/23 15:00 ~ 2021/7/18 23:59

活動內容：《在座寫輕小說的各位，全都有病》合作前篇關卡【晶星人入侵！有病輕小說寫作特訓班！？】開放，玩家可藉由活動獲得【雪中搖曳 風鈴】、【叫我師傅！ 幻櫻】，以及《在座寫輕小說的各位，全都有病》前篇限定協力貼圖。

雪中搖曳 風鈴

叫我師傅！ 幻櫻

【活動2】【有病輕小說寫作特訓班！？限定轉蛋】 限時開放！

首10抽免費，達指定次數獲贈「展開特訓福袋」

活動時間：2021/6/23 15:00 ~ 2021/7/18 23:59

活動內容：活動期間開放「有病輕小說寫作特訓班！？限定轉蛋」，玩家於轉蛋機內有機會獲得以下卡片；此外，活動期間首次10連抽免費，每次進行10連抽將可獲得貓肉條x1；且只要10連抽達指定次數即可獲贈「展開特訓福袋」獎勵。

天能容風，風能送雲 風鈴

淘氣小魅魔 雛雪

月之公主 輝夜姬

校園人氣偶像 沁芷柔

吸血鬼皇女 桓紫音

天下無雙詐欺師 幻櫻

2021/6/23 15:00 ~ 2021/7/1 23:59活動期間，每次於「有病輕小說寫作特訓班！？限定轉蛋」累積消耗或儲值達指定門檻，即贈送超好康福袋回饋。包含活動限定精靈【雨中那個悲傷的你 幻櫻】、【月下有情 沁芷柔&風鈴】！此外，累積儲值滿指定條件，可獲得【晶星人入侵！有病輕小說寫作特訓班！？】限定精靈。

雨中那個悲傷的你 幻櫻

月下有情 沁芷柔&風鈴

【活動3】【晶星人入侵！有病輕小說寫作特訓班！？】圖鑑蒐集

活動時間：2021/6/23 15:00 ~ 2021/7/25 23:59

活動內容：在遊戲中獲得對應的晶星人入侵！有病輕小說寫作特訓班！？限定精靈，當圖鑑點亮後即可完成任務，並獲得限定卡片【新年之喜 幻櫻&柳天雲&輝夜姬】。

新年之喜 幻櫻&柳天雲&輝夜姬

【活動4】【晶星人入侵！有病輕小說寫作特訓班！？ 登入獎勵！】

活動時間：2021/6/23 3:00 ~ 2021/7/18 2:59

活動內容：登入遊戲達指定天數，即可獲得「晶星人入侵！有病輕小說寫作特訓班！？ 登入獎勵」的特別贈禮！登入滿第 10 天可獲得登入限定精靈【可愛小狐仙 雛雪】，登入滿第15天可獲得豐富好禮外，還可獲得【有病輕小說寫作特訓班！？限定轉蛋】免費10連抽一次。

可愛小狐仙 雛雪

【活動5】新功能追加開放

活動時間：

活動內容：2021/6/23 15:00起開放追加功能

一鍵強化功能

進入關卡前畫面可切換EX-AS

我的最愛功能強化

潜在結晶搜尋功能

複製隊伍功能

追加活動排序按鈕

保管庫直接販賣跟移動功能

個人頁面開放複數角色

每日問答獎勵調整

一鍵進化開放新手使用

【活動6】你的書追加開放以及舊卡開放再進化

活動時間：2021/6/23 15:00起

活動內容：2021/6/23 15:00起，你的書追加開放【Birth Of New Order3】、【黑貓維茲地下城】、【黑貓維茲黃金挑戰】以及【聖惡魔女子學院3 Darkness Memories】等活動，並開放共33張繁中版以及日版卡片再進化。

※詳細活動內容依官網公告資訊為準

※以上列出卡片為最高階狀態

※貓肉條回饋僅限「有病輕小說寫作特訓班！？限定轉蛋」10連抽適用

※贈送之免費10連抽僅限「有病輕小說寫作特訓班！？限定轉蛋」首次10連抽適用

※指定10連抽次數贈福袋活動僅限「有病輕小說寫作特訓班！？限定轉蛋」適用

※回饋之貓肉條將直接進入禮物盒

※So-net營運團隊保有活動最終修改與詮釋之權利

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