新冠病毒持續發威，全球已超過1.7億人確診，超過370萬人死亡。國研院國家高速網路與計算中心（簡稱國網中心）建置「COVID-19全球即時疫情地圖」，幫助民眾了解全世界及我國疫情最新發展，系統也在6月更新，可查詢到國內各縣市疫苗接種率。

疫情在去年2月爆發，國網中心在去年3月便建置「COVID-19全球即時疫情地圖」，串接美國約翰霍普金斯大學與我衛福部資料，除了開放各種原始數據，更進行視覺化，幫助民眾了解全世界及台灣的疫情最新發展。

國研院提到，因應我國疫情變化，這項資訊服務內容功能於今年6月進一步提升，增加全國鄉鎮市區確診案數分布地圖，以地圖、數值及顏色的方式動態呈現，讓使用者用手機，就可以對在地或全國的疫情一目了然。

國研院也說，「COVID-19全球即時疫情地圖」也新增我國各縣市確診人數的統計圖表，民眾可以看到全國、各縣市乃至各鄉鎮市區的確診趨勢分析來了解疫情的發展，也可以看到各縣市已經施打疫苗的人數及接種率。

國研院指出，近期網站一個月可達300萬閱覽人次，成為國內民眾了解疫情數據變化的重要管道之一。網站也彙整了各種統計數據的原始資料，自去年1月起至今，每日不間斷累積國內外疫情數據，提供研究人員進行資料加值運用。