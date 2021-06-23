美女律師貝琪（傅靖瑜）內外兼具，在只有8%錄取率的考試以全國第28名取得律師執照，加上外型姣好，多次登上PTT表特版，甚至受邀錄節目《國光幫幫忙》、《綜藝玩很大》和《全民星攻略》等，最近還進軍演藝圈拍戲，被封「最美律師」。日前她對外PO出一組三級警戒前在餐廳吃飯的辣照，差點走光的畫面給足粉絲福利。

貝琪21日在臉書分享一系列在牛排餐廳用餐的生活照，寫道：「Cheers，乾杯，平日的晚上，一起加油」照片中，她留著充滿女人味的長捲髮，臉上畫著俐落妝容，身穿純白色西裝外套，裡面搭配淺色V領包臀短洋裝，凹凸有致的完美身材曲線盡露。當她坐在高腳椅上擺出撩人姿勢拍照時，本來就很短的裙子再向後退，無論翹著腿或是雙腳平放，都能看到大腿根部，甚至差點露出神秘地帶，若隱若現的美感撩得網友心癢癢，留言直呼：「傅律師的連身裙真漂亮」、「貝琪女神真的好美」、「腿超級辣」，美女營養師高敏敏也留言讚嘆：「超級正！」

值得注意的是，有眼尖的網友發現貝琪的眼睛似乎不太對勁，呈現紅通通的狀態，對此她表示因為常常熬夜，忍不住嬌嗔：「真的超想每天睡到自然醒。」

除了律師本業，貝琪最近突破自我，在犯罪懸疑影集《第三布局 塵沙惑》客串酒店妹，穿上豔紅低胸細肩帶洋裝的她，豐滿上圍和事業線一覽無遺，搶眼的外型完全不輸女明星。