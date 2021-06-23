今天在大聯盟場上洋基以5：6不敵皇家，此戰洋基派出王牌先發投手寇爾(Gerrit Cole)投球，他不負眾望繳出好表現，總計投7局被敲3安打失2分，送出6次三振3次保送，可惜接替投手把領先浪費掉。

今天洋基比賽剛開始就有攻勢，剛傷癒的一壘手渥特(Luke Voit)馬上用全壘打向大家宣佈他回來了，接著第2局東岡(Kyle Higashioka)再補上一支陽春炮，比數來到2：0領先，不過3、4局輪到皇家反攻。

梅瑞菲德(Whit Merrifield)在3局適時敲出打點得1分，接著第4局指定打擊萊恩(Ryan O'Hearn)補上全壘打幫助球隊以2：2追平比數。而寇爾一直投到第7局只挨了這2分，非常可惜，不過他一下場洋基再拿1分，皇家投手投出了暴投。

不過皇家趁著對方投手不穩，在8局上一舉攻下4分，此局他們用連續安打串聯攻勢，將比分超車到6：3，也讓洋基的羅艾西加(Jonathan Loaisiga)吞下敗投，他總計投0.2局就被敲5安失掉4分，狀況慘烈，所幸接替的盧特奇(Lucas Luetge)沒有再掉分。

到了8局下半勒瑪修(DJ LeMahieu)在2好3壞時轟出關鍵2分炮將比數緊咬至5：6，可惜洋基到此就沒有攻勢了，最後就以5：6敗下陣來，目前洋基以38勝34敗排在美聯東區第三，最近10場比賽是5勝5敗，不過前面的光芒已經拿下43勝，若要追上去洋基可要再加油了！