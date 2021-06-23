涉及轟動一時的四汴頭抽水站貪汙弊案的「國光」公司負責人鍾太郎，潛逃加拿大多年，逃過追訴期，他當年涉及行賄官員案件已獲判免訴，但鍾另被控在1996年潛逃出境前，持3張支票向人借款220萬元，事後支票跳票，被控偽造有價證券等罪遭台北地檢署通緝，由於北檢發現鍾的通緝時效亦已完成，鍾再度逃過刑責追訴，23日將鍾不起訴。

爆發於1996年間的四汴頭抽水站弊案，當時板橋地檢署(現為新北地檢署)懷疑，前立委、屏東縣長伍澤元，在擔任台灣省住都局長期間，涉嫌與國光工程、國光環境公司董事長鍾太郎官商勾結，讓鍾取得四汴頭抽水站工程，獲利2億多元，住都局涉嫌浮編預算，鍾行賄官員。

但在檢調發動偵查前，鍾太郎早在1995年12月就提前落跑潛逃至加拿大，另伍澤元則在2001年立委連任失敗後，以出國考察為由前往大陸未歸，2008年病逝於大陸。

鍾太郎因逃亡加拿大多年，被調查局列為海外追緝要犯名單，檢方依行賄、圖利等罪起訴鍾太郎，並具體求刑16年，板橋地院(現為新北地院)1996年6月對鍾發布通緝，2018年新北地院因鍾逃過追訴期，將鍾所涉的貪汙、圖利等11罪，全部判決免刑，鍾所涉的貪汙案全部一筆勾銷。

由於鍾太郎在逃亡加拿大之前，曾以公司名義向人借款220萬元，並開出3張支票擔保，事後債權人提示支票，才發現有2張支票上面的公司印鑑不符，另張支票的帳戶則是被銀行列為拒絕往來戶，債權人始知受騙，並發現鍾早已出境，向北檢提告鍾涉嫌偽造有價證蘇、詐欺等罪。

北檢多年前因傳喚、拘提鍾不到，發現鍾早已出境，迄無入境紀錄，對鍾發布通緝。由於日前鍾的通緝時效完成，鍾再次逃過刑責追訴，檢方依法將鍾不起訴。