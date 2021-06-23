最早出現在印度的Delta變異病毒株已經傳入印尼至少9個省，目前有160個病例，並有45個最早在英國發現的Alpha變種病毒株病例，6例感染最早發現於南非的Beta變種病毒株。

印尼衛生部國家健康衛生研究院生醫中心公布，截至20日，南蘇門答臘省（South Sumatra）、爪哇島的雅加達、萬丹省（Banten）、西爪哇省（West Java）、東爪哇省（East Java）及中爪哇省（Central Java）、加里曼丹島的中加里曼丹省（Central Kalimantan ）和東加里曼丹省（East Kalimantan），以及蘇拉威西島（Sulawesi）的哥羅塔洛省（Gorontalo）都有Delta變種病毒株。

生醫中心指出，印尼感染Delta變種病毒株的2019冠狀病毒疾病患者目前有160人，中爪哇省有80例，主要在古突史縣（Kudus），東爪哇省10例，雅加達57例。雅加達並有33例感染Alpha變種病毒株，4例Beta變種病毒株。