高市議員陳玫娟接獲爆料，位在左營、楠梓一帶的某診所，上周有天施打疫苗還剩6劑，通報衛生局卻毫無作為，甚至還回「你們診所人員自己打一打」，最後6劑疫苗隔天只能丟棄，令人相當痛心。她質疑這並非單一事件，痛批市府擺爛，漠視疫苗被丟棄的事實，也不願意為1萬7274位鄰長及早接種疫苗嗎？

高市議員陳玫娟（左）接獲爆料，位在左營、楠梓一帶的某診所，上周有天施打疫苗還剩6劑，通報衛生局卻毫無作為。（陳玫娟提供）

陳玫娟表示，台中市開放基層鄰長打疫苗，市長陳其邁表示不跟進，但日前她曾接獲診所醫護人員投訴，有家診所一天施打疫苗還剩6劑，當時通報衛生所人員，卻沒後續因應處理，對方還說「剩下的，你們診所人員自己打一打」，但診所回應人員早已施打完畢，最後那6劑只能選擇丟棄。

陳玫娟轉述說，該事件讓投訴的醫護人員很心痛，也相當氣憤說，他們是出於善意提醒，希望高市府能夠好好重視，而非要把事情鬧大。不過，隔天又有兩劑剩餘疫苗，後來衛生局有安排人員來施打完畢。

陳玫娟事後向衛生局聯繫，獲得回應是，針對打不完的疫苗，市府有造冊安排「通知隨時待命的醫護人員來打」，但她質疑既然如此，為何還會發生如此草率的事件，直呼「太不可思議」。

陳玫娟感嘆，政府在抓誰先偷打疫苗，高雄市卻是把疫苗丟掉，顯示市府防疫工作鬆散輕忽，也對高雄市1萬7274位鄰長的健康和安全完全被漠視而難過，防疫工作需要他們，卻忽略他們接種疫苗的即時性保護，懇請市府多多為高雄市最最基層的小螺絲釘（鄰長們）提供多一層保障。

高市衛生局長黃志中回應，並未接獲相關通報，況且先前疫苗只發放給醫院及接種站，並沒有撥發給診所，直到23日才開始首日試辦，讓大約20間診所施打疫苗，但診所施接種確實有剩餘疫苗的疑慮，所以目前試辦診所只各發放1瓶AZ疫苗，大約可讓10人至11人接種。

對此，陳玫娟直批，連局長都在狀況外，真的很扯、很誇張，簡直是荒腔走板，她確定上周這家診所有實際施打疫苗，卻發生沒人打而直接丟棄事件。