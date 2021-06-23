龍燈公園的滯洪池工程，目前也正在進行當中，預計明年９月底能完工，未來搭配全新的雨水下水道，以及滯洪池的完工後，相信能將排水系統發揮到對大效果，改善西區整體排水問題。(吳建輝攝)

雨彈來襲狂炸彰化，其中員林最高累積時雨量達到320毫米，造成本來就容易淹水的員基醫院周邊包括新生路、中山路、莒光路等淹水情形更為嚴峻，23日上午彰化縣長王惠美、在市長游振雄的陪同下，到員林視察正在進行的雨水下水道、龍燈滯洪池工程，盼能如期如質完工，防止大雨造成市區淹水。

員林遭受雨彈襲擊，造成西區低窪區域多條道路淹水，公所加派抽水車，也派遣清潔隊清理遭垃圾堵塞的溝渠，其中圓林園滯洪池因發功能，附近容易淹水地段都沒有淹水情形，但西區龍燈滯洪池仍在興建，因此淹水問題仍發生，民眾期盼能加速完工，別再淹水。

彰化縣長王惠美表示，這周起連續大雨，雨量宣洩不及部分地區傳出淹水，特別是員林員基醫院附近，周邊降雨強度只要超過45mm／hr就會淹水，但最近雨量都達到65mm／hr，遠超市區排水設計標準，由於氣候極端，目前已重新檢討將標準提高至67mm／hr，並希望解決相關排水設施問題。

王惠美說，目前正在興建的雨水下水道設施，因管線複雜2019年開工後，包括台電、台水、三大、中華電信等管線協調不易，造成數度停工，目前正加緊腳步，預計明年可完工，相信未來搭配龍燈公園滯洪池雙管齊下，必定能改善整個員林西區的排水功能。

員林市長游振雄表示，員基周邊雨水下水道工程，目前雙平路的雨水下水道及北和街側溝都已施作完成，目前靜修路上側溝加大工程，也在進行當中，要將原本深度40、50公分加深到80公分，相信未來就能加速該區的排水量能。

游振雄說，因為這幾波強降雨後，靜修路開挖成明溝，讓原本積水的情形已經減緩許多，另外龍燈公園的滯洪池工程，目前也正在進行當中，預計明年９月底能完工，搭配全新的雨水下水道，以及滯洪池的完工後，能將排水系統發揮到對大效果，改善西區整體排水問題。