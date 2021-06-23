宅食成為防疫期間餐飲主流，老爺酒店集團今日宣布旗下8家飯店提供「老爺餐券兌換餐飲外賣商品」的彈性用法，多達100個餐飲商品選項。民眾除了可換得票券等值商品之外，各飯店推出餐券換購享「加碼贈」、「超值兌」及「豪華餐」等方案，以豐富的品項和滿意的份量將餐券的價值回饋給顧客。最優方案換算下來一張1680元餐券可兌換價值2000元以上的餐飲商品，手上擁有老爺餐券的民眾可上老爺酒店集團官網各飯店優惠資訊。

去年下半年的國旅熱潮帶動集團於11月ITF台北國際旅展及今年4月二度自辦的老爺閃購節線上旅展業績，其中全台老爺通用的聯合餐飲券佔整體票券銷量近3成。由於5月中起全台防疫升級措施禁止餐廳內用，老爺集團各飯店也陸續上市經典台菜、西餐、日式料理、家庭烹調拌醬及食譜組合等滿足民眾各種餐食口味的餐飲外賣外送商品。即日起，持有老爺聯合餐飲券、指定飯店餐券的顧客有更彈性優惠的方式，可直接使用餐券換購老爺各飯店餐飲外賣商品；包括台北老爺、南港老爺、新竹老爺、台中大毅老爺、台南老爺、知本老爺、礁溪老爺及傳藝老爺等8家飯店皆供應可持餐券換購的餐飲商品，中西日式料理、烘培商品、手工麵包、特製滷味等多達上百種，再回饋不同的加碼優惠，三種放大餐券價值的換購方式更好用。

方式一：聯合餐券換購「加碼贈」/全台北、中、南、東部8家老爺酒店分為「加碼贈」及「超值兌」等兩大優惠，在「加碼贈」方案中，持券至台北老爺購買「元氣健康餐盒」或「食在安心分享餐中式套餐」，即加贈長條蛋糕1條，若選擇兌換「即食行熱美味餐」冷凍包，可享任選10包送1包優惠；南港老爺則可換購價值1700元的Soft Eat宅食包，7款中西餐料理簡單加熱就上桌，再送設計保冷袋。

方式二：聯合餐券換購「超值兌」/「超值兌」方案可選傳藝老爺、台中大毅老爺、台南老爺、礁溪老爺及知本老爺。持一張1680餐券可兌換1880元傳藝老爺「經典台菜即食冷凍包」系列商品包含國宴名菜西魯肉、櫻花蝦松阪米糕、台中大毅老爺1880元ZEBRA餐廳義式外帶餐盒或披薩自由配、台南老爺1880元「甘粹帶回家-合菜即食包系列」四人小家庭份量的中式合菜或西式套餐任選。五星飯店特製滷味、西點、麵包也可宅配到家，同樣持一張1680餐券可換購礁溪老爺1780元「居家自由配：滷味、雞湯、拌醬即食包」；或換購知本老爺價值2040元「老爺烘焙超值福袋」包含歐式麵包、手工餅乾、老爺經典XO醬共12項商品，方便持券民眾一次換足一週份量的宅食，宅家就能享受老爺級美味。

方式三：飯店單館餐券換購「豪華餐」/除了旅展銷售的餐券外，新竹老爺及南港老爺另針對飯店發行的餐券推出兌換優惠，持1至4張不等的新竹老爺Le Cafe 咖啡廳680元通用餐券，可換購炸雞分享餐、明宮廳粵菜元氣雙人套餐、歡樂闔家餐或超人氣享鴨餐；持3張南港老爺Soft Kitchen 680元餐券，則可至飯店兌換一組價值2190元的Soft Eat宅食組合包，可任選「宅爺組合包」或「酒肉朋友包」搭雙主餐豪華配，全套包括紅酒燉牛頰肉、獵人式羊膝、紅燒牛肉麵、炭烤豬肋排、牛丼料理包、松露野菇寬麵、蛤蜊香菇燉土雞湯等七種中西式料理一次到位，每餐可享受不同菜系風味。