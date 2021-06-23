瓦城泰統集團超值優惠活動開跑，旗下品牌於6月起接力推出外帶自取超值套餐優惠，一次享有4至5道菜只要999元！泰式料理品牌「瓦城」與下飯中菜品牌「時時香」，加碼推出色香味俱全的湖南料理「1010湘」與最時髦的泰菜品牌「非常泰」，另有開胃的泰式麵食「大心」，獨享1+1套餐超值價189元，宅家美食客可上「wa10瓦城」線上預約。

「瓦城」泰菜提供5道招牌菜色及2人份白飯包括：金錢蝦餅、原味青木瓜沙律、辣炒牛肉/辣炒豬肉(擇1)、綠咖哩椰汁雞、蝦醬空心菜/蝦醬高麗菜(擇1)及泰國茉莉香米 2碗。

「時時香」提供4道人氣天菜與飲品、白飯：霸王甘蔗蝦3支、麻油松阪豬/香干牛肉絲(擇1)、宮保雞丁、東方乳酪空心菜/湘西高麗菜(擇1)，搭配台梗9號優質米2碗及冰甘蔗四季青茶2杯。

「1010湘」提供4道招牌菜色與飲品、白飯：酥炸口水雞、松子年糕牛肉/鄉里小炒肉(擇1)、辣椒炒蛋、腐乳空心菜/湘西高麗菜(擇1)，搭配白飯2碗及翡翠檸檬2杯。

「非常泰」提供4道招牌菜色與飲品、白飯：金錢蝦餅、鐵板香辣海鮮、椰汁炒牛肉/椰汁炒雞肉(擇1)、蝦醬空心菜/蝦醬高麗菜(擇1)，搭配白飯2碗及泰式冰奶茶2杯。「大心」夏殺開胃1+1獨享餐

「大心」原價200元的酸辣番茄豬肉麵，搭配泰國奶茶或可樂1杯，只要189元。