林姓送貨員自摔送醫，才被驗出染疫。（民眾提供）

新北市新莊區54歲林姓男子在北市環南市場以送貨為業，發燒已月餘，疑擔心影響工作收入，均自行服用退燒藥緩解。本月19日林男騎車行經萬板大橋，疑身體不適自摔昏迷，送醫後確認染疫，到場處理的3名員獲悉後前往快篩，所幸均為陰性，仍須自主健康管理7天。

據了解，林男平日在環南市場載送蔬果，疫情爆發前曾到萬華阿公店消費，約1個多月前，林男反覆出現發燒症狀，但林男均自行服藥退燒，未到醫院就診或前往快篩，疑是擔心無法工作，影響收入。

19日下午6時許，林男從萬華騎車行經萬板大橋，在橋上疑身體不適自摔昏迷，經送往亞東醫院救治並篩檢，PCR檢驗結果為陽性，Ct值超過30，傳染率低。

海山警分局當晚9時30分許接獲林男家屬告知，林男PCR檢測呈現陽性反應，分局即針對交通分隊及埔墘派出所所駐地實施全面清消，到場處理3名員警自主健康管理7天，並於隔天前往快篩及PCR檢測，所幸均為陰性。