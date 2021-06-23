新北市貢寮區「馬崗村」石頭屋聚落，當地居民為防止建商進駐開發，針對第11、12號兩間民宅，向新北市政府申請登錄歷史建築獲准。建商不服提起行政訴訟，但台北高等行政法院認為審議程序合法，且新北市府也有給建商補償，原處分無違誤，判建商敗訴，可上訴。

馬崗石頭厝的建築風貌，反應了東北角獨特的文化價值，建築歷史最早可追溯至清代，堪稱「活的文資保存」，但該處土地近年來遭建商收購，當地居民不希望石頭屋文化被破壞，向新北市政府申請登錄「歷史建築」、「聚落建築群」。

居民針對其中兩間石頭屋申請「歷史建築」部分，新北市府組成的審議會定名為「馬崗街11、12號民宅」，於2019年決議通過，建商無法開發，因此提起行政訴訟請求撤銷。

北高行認為，審議會的審議程序符合規定，並納入各領域學者專家及機關代表的意見，未違反正當法律程序或恣意濫用等情況，且新北市府對建商有調和的補償措施，依法減徵地價稅30％，也未違反比例原則及財產權保障，因此判建商敗訴。

至於居民申請登錄「聚落建築群」部分，原遭新北市府審議會否准，居民提行政訴訟救濟後，北高行去年7月判居民勝訴，命新北市府應依判決見解作成適法處分，此案已上訴最高行政法院審理中。