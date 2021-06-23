外送平台愈來愈興盛，近日一名外送員表示，下雨天接獲一張有趣的訂單，只見上面指定要買2000CC的罐裝飲料，並委託他將飲料倒掉後，再盛裝95汽油，原來是訂餐人因車子沒油，只好利用外送平台幫忙，令他大嘆「根本生活智慧王」，貼文曝光後，引發網友讚聲。

原PO日前於臉書社團《外送員的奇聞怪事》指出，當天整天都下著大雨，突然有一張新訂單通知，還來不及打開，系統隨即又通知他訂餐人傳送訊息，他當下認為立刻傳訊息的人，大多都是委託買菸，沒想到才打開，就看到上頭寫著「我車子沒油了」。

外送員接獲訂單後，隨即又收到對方的訊息通知。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

對方表示，車子開到忘記加油，現在正停在麥當勞前，下雨天也不方便移動車子，便點了2000CC的罐裝飲料，並委託他將其倒掉，再裝上95汽油送到指定地點，此舉令原PO大為讚嘆「根本生活智慧王」，會選擇接單不是為了小費，而是從事外送員以來，也很常因為拚到忘記要加油，因此能感同身受。

原PO透露，對方於電話裡不斷地說著「不好意思、很抱歉、耽誤你了」等，令他感受到誠懇的態度，最後花了20分鐘的時間，順利完成這次的救援。

貼文曝光後，不少網友齊讚，「真的是生活智慧王」、「好正面的外送經驗」、「現在外送越來越客製化了」、「滿聰明的，叫外送來救援也是一種選擇」，另外也有人說「不僅解決自身問題，也成就了外送員的價值」。