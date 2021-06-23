我國疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心在今年5月中旬時將全國升為三級警戒，也宣布全國高中以下學校停課，導致原本人力就吃緊的兒少安置機構人力雪上加霜，勞動部表示，因為防疫需求學校停課，被安置兒少白天必須留置於機構，機構短時間無法緊急尋覓替代人力，導致人力短缺，除一般平日或休假日之加班規定外，可以適用勞動基準法第32條第4項及第40條有關「天災、事變或突發事件」情況下的特殊加班規定。

勞動部條件司司長黃維琛表示，受到疫情影響，學校採停課不停學，但安置機構的人力也要增加，機構短時間無法緊急尋覓替代人力，導致人力短缺，除一般平日或休假日之加班規定外，可以適用勞動基準法第32條第4項（延長工時無上限）及第40條（國定假日、特別休假、一例一休等停休）有關「天災、事變或突發事件」情況下的特殊加班規定。

勞動部提醒，事業單位因防疫需求，如需勞工加班，仍然必須遵守勞基法規定，除通知工會或報送地方勞工行政機關備查或核備外，並應給付加班費及給予勞工適當的休息或補假，以避免勞工過勞。