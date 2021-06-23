民進黨苗栗縣議員羅貴星（左）2020年曾代表民進黨參選苗栗縣立委落敗。（謝明俊攝）

民進黨苗栗縣議員羅貴星，因涉及於2020年間，藉口休閒度假園區有違法傾倒廢土一事，須花錢擺平檢調，向廖姓同學索取50萬元未果一事，案經廖某向調查局中機站檢舉，苗栗地檢署起訴移由地院審理後，法院以羅貴星犯詐欺取財未遂罪，判決有期徒刑5個月，得易科罰金，羅貴星獲悉後強調自己是為民服務，並未索錢，他已提起上訴。

民進黨籍苗栗縣議員羅貴星，曾於2020年代表民進黨參選苗栗縣立法委員落敗，又再捲入這起詐欺未遂案件獲判有罪，對個人政治發展有相當不良影響。

苗栗地院判決書指出，羅貴星曾於2018年協助廖姓同學處理三義鄉雙潭村大坪某陶藝休閒度假村內農塘改善工程，至2020年5月，從王姓友人處得知該度假村再度發生有傾倒廢土，已招來調查局人員注意，羅貴星隨去電廖姓同學詢間此事，並表示可協助出面向檢調說項擺平此事。

判決內容顯示，廖某事後心存疑問，因而向調查局友人詢問，友人建議廖某暗中錄音蒐證後，廖某向調查局中機站檢舉羅貴星藉由索錢。中機站經報請苗栗地檢署指揮偵辦後將羅貴星起訴。

苗栗地院審理本案，羅貴星向法官辯稱自己是聽聞同學廖某親人所經營的休閒度假村，涉及傾倒土問題，基於同學情誼，以及為民服務，才主動詢問同學事件內情，並未向廖提及任何金錢情事，也未藉此向廖索取金錢。

廖某則當庭向法官指證羅貴星確實有向他提及要錢來擺平檢調，最初開價150萬元，後來因他根本拿不出這麼多錢，才依次降價至50萬元，他心覺有異才去諮詢調查局友人，蒐證齊備後向調查局舉發此事。

苗栗地院審理，並傳喚多名證人後，日前作出判決，以羅貴星犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑5個月，得易科罰金。羅貴星在收到判決書後，仍強調自己是為民服務，否認索財，已提起上訴。