戴安娜息影多年，成為企業家。（戴安娜提供）

戴安娜接受專訪，分享摘除乳房的過程。《Wow靠！有事嗎？》提供

戴安娜曾參加《超級星光大道》節目打響知名度，也曾大方宣布出櫃，她息影後成功轉型為企業家，最近她上Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎？》驚爆，自己做了乳房摘除與乳頭重建手術，夏天去海邊能像哥兒們一樣，打著赤膊戲水了。

戴安娜曾在十年前與好友共創經紀公司「女帝娛樂」，組成中性團體「 MISSTER」，2014 年發行個人專輯EP，重唱梅豔芳經典歌曲〈下輩子別再做女人〉，宣傳期受訪時就曾說想拿掉子宮，因為每個月都有幾天要「當女生」來月事很痛苦。

她向主持人吳小帽、「爆編」翁瑞怡、吳珊珊透露，自己近年接觸許多跨性別資訊，加上許多女同志朋友都說她想法、做事比較像男的，沒有女生的那一面，讓她更加意識到自己的靈魂，渴望住在不一樣性別的身體中。

但她說：「手術很危險，女變男更是個痛苦的過程，所以我『變一半』。」她經歷二次手術，第一次先拿掉乳房，第二次是乳頭重塑，所以現在她的乳頭外觀，看起來跟男性差不多，且保留了神經。手術前護士還問她：「你胸部蠻漂亮的，真的要拿掉？」

她也去了解下半身的變性手術，但由於她近40歲，歷經胸部手術後，知道自己的復原力沒那麼快，再想想交往的伴侶告訴她，跟她在一起喜歡的是她這個人而不是因為她的性別，所以才打消下半身手術的念頭。

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戴安娜目前是新創電商BOOJIMO的董事長，也有自創品牌的計畫，還有最新的科技產品平台要問世。節目中她還提到，曾在一次休假被朋友邀約，參觀AV拍攝現場、很多AV女優在等著，讓她大感不可思議。