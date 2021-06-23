關於外界臆測，鴻海集團創辦人郭台銘帶著台積電試圖繞過上海復星買BNT，完全不符事實，是未經求證的臆測性內容，除了破壞鴻海、永齡、台積電與政府，代理商，供貨商彼此的信任關係外，並加諸許多的不確定因素，可能造成疫苗取得之延宕。

郭台銘在臉書指出，事關國人生命保障之重大議題，任何媒體必需本諸事實真相，也需經過仔細求證本人或基金會負責人員，才可對外報導，以免造成任何有權做決策的一方產生誤解，對於疫苗的購買作業過程中添加困撓，也阻礙取得疫苗的時程。若任何干擾對疫苗採購產生障礙，未來都會將過程公告大眾。