黃庭真、張予凡、陳子威、黃佳琪則打造「拾光柑仔店」，嘗試喚起懷舊年代的五感記憶。(北科大提供／李侑珊台北傳真)

游惠文、沈婷妮、蘇映文將沉浸式裝置藝術取名為「不『煩』的20s」，暗喻煩惱是外人難以窺知全貌。(北科大提供／李侑珊台北傳真)

因應疫情警戒升級，台北科技大學實施遠距教學到期末，實作類課程也應變調整，文化事業發展系專題展首度改為線上開展，「視乎—看見你我的三觀」13組作品即日起展出至7月31日，透過反覆自省及文化深究，展現20世代的價值觀、人生觀和世界觀。

北科大文發系學生毛子源、王恬芯、葉庭汝、賴芊妤打造的作品「編古」，發音近似布農族語Bungu（意指「頭」），團隊以原住民族中祭典最多的布農族為研究主軸，從布農族最盛大的祭典射耳祭中梳理符號意象，例如打獵背簍的六角形編織法、製作小米糕的木臼和篩箕形象、兩性族服的色彩和菱格紋等，結合陶瓷、皮革製作文創餐具及燈飾，將布農族的儀式特性及精神文明融入日常餐桌，邀請觀者珍視多元文化。

王宜靖、張珮瑄、陳錦卉、馮珮榕4位同學則透過創意，向全球僅存的磺火漁法表達致敬。論及創作靈感，團隊表示，「蹦火仔」是屬於台灣金山磺港漁民的獨特記憶，用硫磺火光吸引吃火的魚，是世界唯一的珍貴漁法。在青鱗魚躍起的瞬間，火花如閃電稍縱即逝；他們將磺火漁法的視覺、聽覺感官美學，轉化為留住剎那的燈飾，以木頭、麻繩等自然材質致敬此漁法友善海洋的本質，希望這份消逝中的「餘火」留存在人們的眼裡。

黃庭真、張予凡、陳子威、黃佳琪則打造「拾光柑仔店」，嘗試喚起懷舊年代的五感記憶。團隊提到，常見的復古老街大多著重懷舊視覺，忽略了柑仔店帶來的聽覺、觸覺、味覺、嗅覺等體驗。雖因疫情嚴峻無法拍攝紀錄片，改以劇本取代，他們仍透過逐格小動畫、書本圖鑑、貼紙等多元形式展出，希望喚起台灣人對柑仔店的五感記憶。

身在科技便利的21世紀，20歲的游惠文、沈婷妮、蘇映文坦言，看似選擇更多，煩惱卻也不少。她們將這座沉浸式裝置藝術取名為「不『煩』的20s」，若隱若現的外觀暗喻各人煩惱是外人難以窺知全貌，踏入後站上中心台階，視野即由雜亂轉為寬闊，代表面對煩惱有時只需轉換視角，會有不同的感受及體驗，鼓勵大家轉換心態或跳脫自我侷限。

北科大文發系專題展「視乎—看見你我的三觀」觀展連結：

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