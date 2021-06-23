新竹市22日為全國首批240位孕婦完成疫苗接種，首日報到率70％，全數選擇莫德納。今天持續通知485位孕婦施打。（陳育賢攝）

新竹市22日為全國首批240位孕婦完成疫苗接種，首日報到率70％，全數選擇莫德納。23日持續通知485位孕婦施打，明天也將接力孕婦施打計畫，另，市府今天下修長者施打年齡至75歲以上，不在籍的長輩則將陸續通知接種時間。

市府指出，新竹市政府透過多座大型疫苗施打站，加快疫苗接種速度，截至今天，竹市1到5類施打狀況，包括1類醫事人員施打了1萬276劑、2類中央及地方政府防疫人員840劑、因特殊狀況必要出國743劑（其中734劑自費）、機構與社福系統人員3186劑、75歲以上長者累積至今1萬2999劑。

另，由於1到5類已逐步完成施打，因此市府昨天率先為第6類孕婦施打，全市計有1400位孕婦，首日通知340人，報到施打人數240人，施打率7成。

市長林智堅說，昨天首日的孕婦疫苗報到施打率不錯，有超過7成，看見不少準媽媽也帶著小孩一同前來，市府也貼心準備迷你座椅，小朋友可安靜坐在一旁，讓媽媽安心接種，今天同樣由馬偕醫護團隊進駐，婦產科醫師也到現場提供孕婦專業意見。

另，有少部分孕婦雖是在籍者，但還沒收到通知，或在他縣市產檢者，竹市醫院、診所資料抓不到，此兩類族群的孕婦也可以透過「疫苗專線」預約疫苗接種，諮詢專線：03-5355137。

33歲的林姓孕婦今天帶著2歲半的女兒一起到體育館施打疫苗，她說在打疫苗之前查了很多資料，有些媽媽建議可以施打莫德納疫苗，她因還沒接到通知，所以一看到竹市可以提供電話預約，她昨天上午就打電話預約，下午就收到簡訊，今天打完，過程非常快速。

此外，為提高接種效率並兼顧民眾就近施打，市府也新設「樹林頭疫苗施打站」， 同樣腹地大，方便民眾停車，全區也鋪設無障礙木棧坡道，方便輪椅推行。

市府指出，截至昨天，市府已完成77歲以上長輩疫苗接種，今再通知75到77歲以上長輩施打，預估今天就可完成第6類、75歲以上有意願且在籍的長輩疫苗接種，不在籍長輩會依登記順序、年齡，再陸續通知接種時間。