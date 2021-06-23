新北市今日上午9時開放不限籍75歲以上長者、孕婦預約施打疫苗，其中孕婦可自行選擇施打莫德納或AZ疫苗。新北市議員廖宜琨今接獲陳情，他表示，有孕婦一早找了3家大醫院全部預約額滿，其中還有醫院預約連結未開放，顯見孕婦全去搶莫德納，造成AZ無人打的窘境，呼籲市府盡快下放施打，以免疫苗遭浪費。

廖宜琨指出，莫德納疫苗可在17家醫院施打，但今日卻有孕婦向他陳情，一早找了新泰醫院、樂生療養院等醫院都已沒有名額，且預約輔大醫院時一直出現「掛號失敗，不符合目前開放接種名冊」的圖示，完全無法預約。

廖宜琨說，一堆民眾搶打莫德納疫苗，卻不打AZ疫苗，有醫事人員向他反映，開放80歲以上長者施打疫苗期間，有鄰里原本預約500位要施打，最後卻只來不到100位。由於疫苗開封後6小時就要用完，許多AZ疫苗都快過期了，雖然衛生局稱多的疫苗可供第1到7類人員施打，但大型接種站醫護根本無法決定要給誰打。

廖宜琨建議，多出的疫苗不該放著不管，市府防疫人員每日疲於奔命，也希望疫苗能盡快普及施打，若AZ疫苗施打率仍然沒有提升，應該盡速下放施打，或讓已經施打過的人員趕快施打第二劑疫苗，另外開放施打莫德納的醫院網站也須盡速修復，以免造成部分孕婦權益受損。