新北產業園區設置成立快篩站供4.4萬名員工採檢 單日可篩600人（市府提供／戴上容新北傳真）

新北市府日前於新莊區新北產業園區設置疫苗注射站，23日再設置快篩站，快篩站由亞東醫院派遣醫事人員進入園區採檢，可服務千家廠商4萬4千名員工，站內採預約制，單日篩檢量約600人，快篩陽會再加採PCR，並由防疫計程車送到防疫旅館等待結果。

新北市長侯友宜表示，新北產業園區年產值3千億元以上，是雙北產值及員工密度最高園區之一，也是各項防疫醫材生產重鎮。新北確診者中職場染疫佔16.83％，本月7日市府推動安心企業快篩計畫，已有超過30家企業提出申請，預計篩檢1.7萬人中已完成1.2萬人。

經發局長何怡明指出，園內快篩站設在二期標準廠房公共場域，用地屬市府所有，標售後仍跟園區管委會有合作關係，市府媒合由亞東醫院派遣醫事人員前往採檢，為首座園區快篩站。

何怡明表示，市府推動安心企業快篩計畫，園區快篩站也是其中一環，園區快篩站每日量能可達500到600人，採預約制，企業須於3天前將報名表及醫院報價單用印傳給經發局或服務中心，才會通知時段進場採檢，採團進團出，若有快篩陽會再加採PCR，並由防疫計程車送到防疫旅館等待結果。

經發局補充，安心企業快篩計畫由企業負擔成本支出，包括醫療資源、篩檢場地、後送車輛與隔離處所等，這次則是園區超過1千家廠商近4萬4千名員工都能篩檢，成本會再依各企業篩檢員工數量去分，減少企業負擔。