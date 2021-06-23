員警便以人臉辨識系統比對查詢，發現楊伯已被家人通報協尋，隨即將其帶返派出所並聯繫家屬。（台中市第三警分局提供／馮惠宜台中傳真）

疫情間仍可見台灣最美風景藏在失智阿伯的口袋裏，台中一名80多歲的失智阿伯日前迷路，經民眾報案警方到場，看到阿伯沒戴口罩立即遞上口罩，但他接過口罩拿在手上直對著員警笑，還從口袋裡掏到數個口罩，員警也研判路上有許多熱心民眾主動提供口罩給楊姓阿伯。

台中市政府警察局第三分局合作派出所警員林偉智、黃正煒於日前擔服巡邏勤務時，經民眾報案到東區精武路與進化路口要協助迷路的林姓老伯回家，當員警將口罩遞給80多歲的阿伯請其戴上，但他似乎不能明白戴上口罩的意思，員警進而詢問阿伯有沒有帶證件時，只見他在口袋裡掏了掏，卻拿出數個口罩。

而員警以動作示意提醒他戴上口罩，阿伯見狀，以雙手捏了捏自己的臉頰，認真地對員警說：「沒有～我沒有口罩」，完全忘記不久前員警才給了他一個口罩。幸好員警便以人臉辨識系統比對查詢，發現楊伯已被家人通報協尋，隨即將其帶返派出所並聯繫家屬。

經了解，這名阿伯姓楊有輕微失智情形，平日喜歡在住家附近的市民廣場散步，也能夠自行返回住處，而當日上午楊伯兒子帶其騎車外出，返程途中卻下起大雨，當時雨勢相當大，兩人又未帶雨衣，楊伯兒子擔憂父親淋雨著涼，想起置物箱內有把雨傘，於是將楊伯載到他熟悉的市民廣場附近下車，讓其撐傘慢慢步行返家，不料大雨影響了楊伯的識路能力，因而迷失了方向，在街上迷途了近9小時，幸有熱心民眾發現異狀，請警方協助，讓楊伯順利返家與家人團聚。

警方提醒，民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。