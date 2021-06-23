局長陳嘉昌（左）在大隊長陳明君（右）陪同下巡視新大樓。（台北市警察局提供）

松山慈惠堂捐贈300件防護衣給警方。（台北市警察局提供）

北市警察局籌建4年多，位在重慶北路的北市刑警大隊新大樓，23日正式啟用，北市刑大表示，新大樓總計17層樓，是結合太陽能光電及水資源運用的綠建築，局長陳嘉昌也前往巡視，希望北市刑警能在新環境中安心執勤，為社會治安貢獻心力。

新大樓於2016年10月動工，總經費為11億3000萬，位於大同區重慶北路、涼州街交叉口，基地面積約2546平方公尺，地下5層、地上17層，總樓地板面積為25983平方公尺。

舊刑事警察大隊位於武昌街1段，於1989年完工，沿用至今已逾30年，因刑事警察大隊內外勤單位已擴增至21個單位，辦公空間嚴重不足，致駐地分散多處，同事或民眾洽公均不方便。

另因廳舍老舊，無法因應新型態治安維護、容納高效能高科技犯罪偵查設備，本新建大樓工程自2000年開始公開競圖，歷經20年餘之協調、規劃與興建，終於在今年完工並啟用，成為大同區地標性新建築。

北市刑大表示，新大樓結合太陽能光電與有效水資源運用的節約能源綠建築，且外觀設計呼應大同區人文歷史特色及紋理，順應城市主軸，並提供了景觀與綠地開放空間。

市警局23日宣布正式啟用，局長陳嘉昌也前往視查，他表示新建大樓不僅將原本分散多處的駐地全部整合，提供了更便利的洽公環境，還能透過高科技、現代化和便民化的優質警察團隊，來擴大服務效能，希望同仁們能更專注於工作，提供市民更安全的生活環境。

此外因疫情持續，台北松山慈惠堂藉著新大樓啟用，慨捐300件隔離衣給市刑大，希望能為第一線的刑警打氣，增加保護力，讓刑警搬新家時，也能更放心地投入偵查打擊犯罪。