YouTuber二伯與蔡阿嘎結婚至今4年多，育有2個兒子「蔡桃貴」和「蔡波能」，常與粉絲分享日常生活的她，透露近來追完日劇《離婚活動》後，得到許多婚姻生活的省思，更提到婚姻若走到非離婚不可的狀態，她也分析出3點看法，讓網友直呼很有感。

二伯在Instagram曬出與蔡阿嘎的婚紗照，表示夫妻倆相處久了，自然就會有「對方應該要懂自己」的念頭，但是每個人的想法會隨著年紀和際遇不斷改變，所以有什麼需求最好當面說出來，此外，人只要看到別人幸福美滿，就會不斷放大自己的不快樂，但是每對夫妻相處模式不同，也有自己的困難及需要面對的問題，必須得要好好正視自己的問題，才能夠有解決的機會。

最後，二伯提到若婚姻走到極度討厭對方，到非離婚不可的狀態，那就試著列出所有想離婚的理由，屆時勢必會發現也沒那麼多討厭這段婚姻的理由，但也不忘搞笑表示：「一百種離婚的理由，我都忘了我收集了幾種」，對此，網友也紛紛回應：「雖然還沒結婚也還沒生小孩，但一直都拿阿嘎二伯一家當榜樣學習」、「爭執一定會有，但相信你們還是會努力攜手走下去」、「離婚活動真的好看，讓人沉澱後反思」。

之前PTT上有位網友酸二伯變老，蔡阿嘎得知後直接在IG秒發文反擊「哼！亂講」，更自嘲「我才老啦」，接著大讚「我老婆超級霹靂世界無敵年輕！二伯最正啦」，大方放閃讓網友眼睛都瞎了。