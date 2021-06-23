勞工紓困貸款限額50萬人後再追加50萬，但仍有許多民眾抱怨看的到吃不到。綠委林楚茵、郭國文、趙天麟、洪申翰、鍾佳濱今日召開線上記者會，要求勞動部就名額不夠進行檢討。並討論放寬門檻的可能性。勞動部勞退司專委邱倩莉回應，一周內給答案。

林楚茵指出，勞動部紓困專區寫著，申請對象若為無勞保者，可檢附工作證明向銀行申請。然而，到銀行申請時，銀行實際上還要查驗稅徵機關的報稅資料。公告與實際情況不符，讓申請民眾無所適從。

洪申翰認為，年輕朋友換工作、兼職、留職停薪很常見，卻因為需要查報稅資料而與紓困貸款無緣，相信不是勞動部的本意，也不是大家樂見的，是行政執行上逆向篩選的結果。

曾任勞動部次長的郭國文表示，今年比去年需要紓困的勞工更多，6月15日勞工紓困開辦後，4天內就有110萬人申辦，雖勞動部已緊急加碼50萬名額，但應該還有研議空間。

郭國文指出，今年增加了排富條款，但需要用報稅證明來佐證自己年收入不到50萬，反而導致因疫情收入急減少、歸零或年收入低於20.8萬的勞工朋友，因無保、無報稅證明、且不符銀行聯徵要件而被拒貸。紓困認定要「越寬越好、越快越好」，加大加碼執行，不該設定過嚴條件而造成疏漏。

鍾佳濱認為，雖然所得總額未超過20.8萬元而免辦理結算申報的勞工沒有報稅資料，銀行無法經由聯徵中心確認其所得在50萬元以下，但其實財政部還是有所得清單，要解決問題最快的方式，就是請勞動部對銀行出具函示確認。

趙天麟表示，2020年紓困貸款申請數為110萬件，而2021年申請數則達111萬件，顯見今年疫情影響勞工更為劇烈，若比照去年僅增加50萬名額，恐致許多需要紓困貸款的民眾無法獲得政府協助。

邱倩莉回應，已了解到無報稅勞工不能符合勞工紓困貸款申請條件的問題，部內會滾動式檢討，但需要跨部會討論，向行政院積極爭取預算。金管會銀行局朱衛華專門委員說，若將來勞動部滾動式調整，銀行都會配合辦理。