「紐約時報」今天披露，2018年參與謀殺華盛頓郵報記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）的4名沙烏地阿拉伯人在動手的前一年曾依據美國國務院批准的合約在美國接受準軍事訓練。

紐時報導，這項訓練是由美國私募基金博龍資本管理公司（Cerberus Capital Management）所屬Tier 1 Group提供，屬於防禦性質，旨在保護沙國領導人。

博龍資本管理公司並未立即回覆路透社提出的置評請求。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）回應紐時報導時表示，依據法律，國務院不能評論媒體所報導的任何獲得許可的國防出口授權活動。

普萊斯也說，美國對沙烏地阿拉伯的政策「將優先考慮法治並尊重人權」。

哈紹吉生前旅居美國，並替「華盛頓郵報」撰寫專欄針砭沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。哈紹吉2018年10月在沙國駐伊斯坦堡領事館遭一組與穆罕默德．沙爾曼有關係的特工殺害並肢解。美國情報機構今年2月公布報告說，沙國王儲曾同意這項俘虜或殺害哈紹吉的行動。

根據紐時報導，博龍資本管理公司高階主管布雷默（Louis Bremer）去年以書面回覆國會議員提問時，證實公司曾向殺害哈紹吉的4名成員提供訓練，以換取前總統川普政府的國防部高階職位提名。

紐時指出，布雷默回覆提問時有附上文件資料，但川普政府撤銷布雷默提名前，似乎未將它們交給國會，因此國會議員從未收到回覆。

紐時報導，布雷默表示，國務院和其他政府機構負責審查在美國本土受訓的外國部隊。