經濟部近期將公布「第三階段區塊開發海域禁限建範圍」，民眾黨團總召邱臣遠及幹事長蔡壁如23日舉辦線上記者會，與民團及學者專家共同呼籲政府，儘速啟動海洋國土規劃，航道劃設應公開透明，兼顧航安、國安、漁業、白海豚及候鳥、風電等各面向。

經濟部能源局上個月公布「第三階段離岸風電規畫草案」，將2025之後10年的離岸風電目標，從10GW加碼提升到15GW。然而，目前離岸風機僅2019年在苗栗海洋風場的22支、128MW，而台電彰化風場21支、110MW延宕到7月才併網，其他291支風機、近3GW都未完工，2025年目標5.7GW達成率只有7.5％。

蔡壁如指出，政府應該檢討前期的執行問題，別繼續犯同樣的錯誤。目前進度落後，一方面是疫情影響下，政府僵化的管制措施，施工人力與物力無法順利配合；另一方面，欠缺海洋國土規劃，事到臨頭才忙著改，都凸顯跨部會整合的問題。

民眾黨版的《氣候變遷法》，提高由行政院層級來領導，離岸風電航道劃設的問題，凸顯再生能源政策不能只有經濟部自己做決策。

她說，過去第二階段先劃設彰化風場，航道才配合西移，卻只劃到台中，現在配合第三階段竹苗中風場，航道才接續往北劃，但欠缺整體規劃，造成「拼接式航道」怪象。

無論桃園大潭的觀塘港第三天然氣接收站，或是台北港等其他替代方案，都是大型LNG船，蔡壁如質疑，「如果現在沒有整體規劃，到時不就要再彎一次？」

立委邱臣遠表示，政府未先做海域國土利用規劃，就先讓能源局及風力發電業者先行劃分區域，雖然業者還沒送環評，但是前期的調查、規劃、準備就已經花掉不少資源。現在才開始考量航道規劃，這是先射箭才畫靶！根本本末倒置。

他建議回歸「海域國土規劃先行」。在這樣的原則下應優先考量「航運安全」、「國防需求」與「漁業發展」等需求， 再考量風場效益最大化，並且對於各家風電業者盡量做到公平公正，以保障業者已經投資的權益。

海洋大學榮譽講座教授邱文彥指出，《國土計畫法》是「海陸共治」，但政府的思維，只有離岸風電的單一標的，能源局從單一部門，請各機關提出禁限制區域，卻不衡平、綜合考慮各種使用與潛力，極為草率，衍生許多衝突。

他呼籲政府應該制定符合國際通則的《海洋空間規劃與管理法》，台灣海峽猶如風巷，東北風和西南風強，夏季並有颱風。航安應為首要關切，妥善考慮大型商船發展趨勢及漁船操作的慣習，航道寬度與航線順暢是否合理，再仔細評估航安及白海豚等近岸保育問題，也應布局海難的緊急救援的配套與設備，以未雨綢繆。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬表示，政府漠視對海域管理的空間規劃，應該落實《環境基本法》規定環境保護優先。要有資訊公開和充分評估，才能知道，離岸風電或航道哪一種開發對台灣白海豚影響最嚴重，也才能預防傷害。

他說，離岸風機對於台灣白海豚的影響，除了打樁時的巨大噪音之外，運轉時的低頻噪音、往來維運的船隻、鋪設海纜時的鑽掘、擾動海床及棲地改變等，都衝擊海洋環境，造成白海豚生存壓力。

文魯彬指出，台灣白海豚的棲息範圍不是只有海保署所公告的「白海豚重要棲息環境」，真正的棲息範圍遠比人類所公告範圍大，航道劃設與台灣白海豚棲息範圍不管重疊或是鄰近，都將嚴重壓迫到白海豚的生存空間。

經濟部能源局主秘翁素貞回應，第三階段禁限建區域規劃資訊將在7月公布，各界關切航道影響生態、漁業、航安等議題，會由航港局做細部規劃，在7月一併公開。針對台灣白海豚保育，會把離岸4海浬都納入保留棲息地，航道規劃在4海浬之外。